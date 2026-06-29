Возле Кутурчинского Белогорья исчезла ещё одна семья

Отправились сплавляться по таёжной реке и пропали. Примерно в 130 километрах от места, где в последний раз видели семью Усольцевых, исчезла ещё одна семейная пара. Мужчина и женщина — как и Сергей и Ирина — не вышли на связь.
Что известно о пропавших, кто сообщил об исчезновении в полицию и удалось ли найти хоть какие-то зацепки — в материале krsk.aif.ru.
Не вернулись и не позвонили.
Сибирская тайга открывает перед туристами перспективы незабываемых путешествий. Летом она манит лесными тропами и бурными студёными реками, сплавы по которым позволяют насладиться красотами природы и пощекотать нервы. На одну из таких водных прогулок отправились 45-летняя Мария и 43-летний Николай (имена изменены).
Об исчезновении людей в полицию сообщил брат мужчины. Он рассказал, что пара собиралась совершить сплав по реке — но с тех пор прошло уже несколько дней, а о супругах ничего не известно.
«Предварительно установлено, что пропавшие жители Красноярска прибыли в деревню Агул, откуда еще 20 июня должны были начать сплав по реке на двух лодках. Однако до сих пор они не вышли на связь», — сообщила нашему корреспонденту сотрудница пресс-службы ГУ МВД по Красноярскому краю Юлия Коваль.
Исчезнувших людей ищут полицейские и спасатели. Насколько нам известно, волонтёры к поискам пока не привлекаются.
По словам руководителя отряда «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной Светланы Торгашиной, организации не поступало информации о поиске. А пресс-секретарь отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду проинформировала редакцию, что у отряда нет водного направления: подготовленных и аттестованных добровольцев, чья квалификация позволяла бы проводить работы такого уровня, а также соответствующего оборудования.
Обследуют реку.
28 июня спасатели обследовали 58 километров береговой линии и 40 тысяч квадратных метров эхолотом.
«Пока граждане не найдены. Будут ли поиски продолжаться дальше на реке Агул, решение примут правоохранительные органы. От нас задействованы четыре человека и одно плавсредство», — рассказал корреспонденту krsk.aif.ru представитель пресс-службы КГКУ «Спасатель» Александр Якимов.
Как сообщил полицейским брат пропавшего Николая, пара официально не регистрировала брак — просто жили вместе. А по данным канала Shot, они коллеги — вместе трудились в логистической компании — и любители отдыха на природе.
«Приехали из Красноярска 20 июня и отправились в сплав по реке Агул на двух лодках: в одной — сами, во второй — вещи. В последний раз их видели между 14:00 и 15:00 по местному времени у деревни Агул, там они пришвартовались к берегу. Примерно в трёх километрах от деревни спасатели обнаружили обе лодки и разбросанные вещи», — пишут в паблике.
Опасные сценарии.
Неподалёку от предполагаемого места исчезновения семьи находится Кутурчинское Белогорье, где последний раз видели Сергея, Ирину и Арину Усольцевых. Дикие места завораживающей красоты, где — как показала практика — легко потеряться, несмотря на туристические маршруты и нахоженные тропы. Журналисты aif.ru на себе испытали, каково это — блуждать в тайге неподалёку от населённого пункта, и не находить выхода.
Если Николай и Мария причалили к деревне и отправились полюбоваться лесными красотами, не исключено, что и они могли заблудиться — а лодки, вероятно, унесло течением. Этот сценарий вселяет надежду на то, что людей могут найти живыми. Но он же и настораживает: сейчас у медведей идёт гон — а в брачный период они особенно опасны.
Нельзя сбрасывать со счетов и ещё один трагический вариант: опрокидывание лодки.
Буквально вчера, 28 июня, во время такого происшествия — примерно в 150 километрах от Кутурчинского Белогорья, но в противоположном направлении от д. Агул— погиб 57-летний мужчина. Вместе с 45-летней супругой он отправился на сплав, во время которого сильный ветер снёс лодку с курса: она столкнулась с затопленным деревом и перевернулась. Женщину, которой удалось удержаться за дерево, спасли проплывающие мимо туристы. Как рассказала нашему корреспонденту сотрудница пресс-службы Следственного комитета Анастасия Дядечкина, ранее супруги неоднократно сплавлялись вместе.
Возможен и вариант с ссорой, во время которой Мария и Николай могли повздорить и разойтись, а потом не найти друг друга. Так — по одной из версий — на протекающей неподалёку от места пропажи пары реке Мана в 2021 году пропал турист Владимир Ращепкин, сплавлявшийся с организованной группой. «Якобы между Володей и остальными туристами из группы произошел конфликт, — поясняют близкие пропавшего. — В пылу эмоций он ушел из лагеря в лес. Да не просто ушел, а убежал — его якобы пытались догнать, но Вова оказался быстрее — и скрылся за скалой». Подробнее об этой не лишённой своих загадок истории можно прочесть здесь.
Мы продолжаем следить за поисками пропавших и сообщим новые подробности, как только они станут известны.