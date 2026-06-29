При стрельбе в центре немецкого города Штаде погибли пять человек

В немецком городе Штаде (федеральная земля Нижняя Саксония) произошла стрельба, в результате которой, по предварительным данным, погибли до пяти человек. Об этом сообщает новостной портал T-Online со ссылкой на местную полицию.
На данный момент в центре города проводится масштабная спецоперация. Правоохранители характеризуют обстановку как «динамичную». По данным телеканала NTV, трагедия произошла в специализированном учреждении по уходу за детьми и подростками.
По обновленным данным Sky News, число погибших достигло пяти человек. Также сообщается, что местом инцидента стал городской молодежный центр, а двое подозреваемых в совершении преступления были задержаны правоохранительными органами.