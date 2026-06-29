За неделю на дорогах Дона погибли три человека, пострадали четверо детей

В Константиновском районе на трассе «Шахты — Цимлянск» столкнулись два грузовика. Водитель одного из них не учел мокрое покрытие, выехал на «встречку» и врезался в другой грузовой транспорт. От удара машины загорелись. Личность второго водителя пока не установлена.