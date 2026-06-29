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За неделю на дорогах Дона погибли три человека, пострадали четверо детей

На трассах Ростовской области за несколько дней произошла серия серьезных ДТП, в результате которых погибли три человека, еще четверо детей и один взрослый получили травмы. Среди аварий — наезды на пешеходов, лобовые столкновения и попутные удары с участием грузовиков.

Источник: Российская газета

На трассах Ростовской области за несколько дней произошла серия серьезных ДТП, в результате которых погибли три человека, еще четверо детей и один взрослый получили травмы. Среди аварий — наезды на пешеходов, лобовые столкновения и попутные удары с участием грузовиков.

В Семикаракорске водитель легковушки при повороте налево не пропустил питбайк, за рулем которого находился подросток 2011 года рождения. От удара юного водителя отбросило на стоящий автомобиль. Ребенок госпитализирован.

Неустановленный водитель в Ростове-на-Дону сбил 11-летнего школьника на пешеходном переходе и скрылся; его личность устанавливают. Другой водитель, сдавая задним ходом во дворе, не заметил 14-летнего пешехода.

В Волгодонске пенсионер за рулем легкового автомобиля не уступил дорогу 15-летнему подростку на нерегулируемой «зебре».

Зафиксированы три смертельные аварии. На трассе «Новочеркасск — Каменоломни» пожилой водитель не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик. Мужчина скончался на месте.

Как сообщает газета «Рассвет», в Матвеево-Курганском районе произошло лобовое столкновение трех автомобилей. Одна из машин вылетела на встречную полосу, столкнулась с кроссовером и автобусом, после чего все три транспортных средства съехали в кювет. Водитель легковушки погиб на месте.

В Константиновском районе на трассе «Шахты — Цимлянск» столкнулись два грузовика. Водитель одного из них не учел мокрое покрытие, выехал на «встречку» и врезался в другой грузовой транспорт. От удара машины загорелись. Личность второго водителя пока не установлена.

По всем фактам проводятся проверки, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.