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Силы ПВО Воронежской области привели в готовность для отражения атаки БПЛА

Особый режим объявили в 15:52 29 июня.

Опасность атаки БПЛА объявили на территории Воронежской области днём в понедельник, 29 июня. Об этом в 15:52 сообщил губернатор Александр Гусев.

Глава региона отметил, что силы ПВО наготове. Также он призвал местных жителей следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.

Ранее «АиФ-Воронеж» сообщало, что за ночь силы ПВО уничтожили 209 беспилотников на территории России. Часть из них была сбита в граничащих с Воронежской областью регионами.

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