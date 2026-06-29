Силы ПВО Воронежской области привели в готовность для отражения атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявили на территории Воронежской области днём в понедельник, 29 июня. Об этом в 15:52 сообщил губернатор Александр Гусев.
Глава региона отметил, что силы ПВО наготове. Также он призвал местных жителей следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.
Ранее «АиФ-Воронеж» сообщало, что за ночь силы ПВО уничтожили 209 беспилотников на территории России. Часть из них была сбита в граничащих с Воронежской областью регионами.
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