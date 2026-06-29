Суд вынес приговор убийце «кубанской дюймовочки» Татьяны Магомедовой

Суд вынес приговор Олегу Коваленко, признанному виновным в резонансном убийстве 36-летней жительницы Усть-Лабинска Татьяны Магомедовой. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Согласно материалам дела, Коваленко подошел к женщине, когда та садилась в свой автомобиль, и, представившись давним знакомым ее отца, попросил подвезти его. Во время поездки злоумышленник нанес Магомедовой более 26 ножевых ранений, ставшие смертельными.
После совершения убийства преступник попытался скрыть следы: он отогнал машину жертвы в лесной массив между станицами Бураковской и Кирпильской, а тело женщины вывез и закопал в другом месте. Автомобиль был обнаружен поисковыми группами спустя восемь дней после начала поисков.
Следствие установило, что мотивом преступления стала давняя личная неприязнь. Коваленко испытывал обиду на семью Магомедовой из-за конкуренции в бизнесе, возникшей еще в 2013 году и приведшей к потере им источника дохода.
Суд признал Олега Коваленко виновным и назначил ему наказание в виде 16 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. По информации правоохранительных органов, подсудимый полностью признал вину и заявил, что не намерен обжаловать вынесенный приговор.