Суд вынес приговор убийце «кубанской дюймовочки» Татьяны Магомедовой

После совершения убийства преступник попытался скрыть следы: он отогнал машину жертвы в лесной массив между станицами Бураковской и Кирпильской, а тело женщины вывез и закопал в другом месте. Автомобиль был обнаружен поисковыми группами спустя восемь дней после начала поисков.