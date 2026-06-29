Мужчину и беременную женщину эвакуировали с острова посреди Волги

Волгоградские спасатели пришли на помощь отдыхающим, среди которых была беременная женщина, сообщает региональная служба спасения.
Пара переправилась из Красноармейского района города на остров Спорный на моторной лодке. Резко поднялся сильный ветер, по Волге пошли высокие волны. Вернуться самостоятельно на легком плавсредстве горожане не смогли.
Двое волгоградцев были эвакуированы. Медицинская помощь им не потребовалась.
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