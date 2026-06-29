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Водитель фуры из Краснодара попался на наркотиках после ДТП в Волгограде

Мужчина попытался оспорить результаты анализов, но суд отправил его под арест.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде суд наказал дальнобойщика из Краснодарского края, который сел за руль грузовика под наркотиками. Мужчина попал в аварию, и медики нашли в его крови запрещенное вещество, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

Инцидент произошел в апреле 2026 года на трассе «Сызрань — Саратов — Волгоград». Фура «Скания» с полуприцепом попала в ДТП и загорелась. Водителя Евгения С. увезли в больницу, где врачи провели освидетельствование. Анализы показали: в организме мужчины присутствует тетрагидроканнабиноловая кислота — метаболит марихуаны, которая в России под запретом.

На Евгения составили протокол об административном правонарушении. Но в суде водитель не признал вину. Он принес справки, сделанные через месяц после аварии, — в них наркотиков уже не нашли. Мужчина надеялся, что это докажет его невиновность. Однако судья посчитал иначе. Поздние анализы не отменяют тот факт, что сразу после ДТП в крови водителя нашли наркотик. Процедуру освидетельствования провели по всем правилам, нарушений не выявили.

Мировой суд Дзержинского района признал Евгения С. виновным и назначил наказание — 5 суток административного ареста.