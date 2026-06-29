Водитель фуры из Краснодара попался на наркотиках после ДТП в Волгограде

На Евгения составили протокол об административном правонарушении. Но в суде водитель не признал вину. Он принес справки, сделанные через месяц после аварии, — в них наркотиков уже не нашли. Мужчина надеялся, что это докажет его невиновность. Однако судья посчитал иначе. Поздние анализы не отменяют тот факт, что сразу после ДТП в крови водителя нашли наркотик. Процедуру освидетельствования провели по всем правилам, нарушений не выявили.