Водитель мопеда сбил ребенка и скрылся с места ДТП в Дзержинске

Место аварии — участок возле дома № 8 на улице Чкалова. По словам очевидца, водитель мопеда, личность которого пока не установлена, совершил наезд на мальчика 12 лет, передвигавшегося на велосипеде. Пострадавшего ребёнка госпитализировали с полученными травмами.