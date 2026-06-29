Водитель мопеда сбил ребенка и скрылся с места ДТП в Дзержинске

Утром 29 июня в посёлке Пыра (Дзержинск) произошло дорожно‑транспортное происшествие — сведения об инциденте поступили от УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Место аварии — участок возле дома № 8 на улице Чкалова. По словам очевидца, водитель мопеда, личность которого пока не установлена, совершил наезд на мальчика 12 лет, передвигавшегося на велосипеде. Пострадавшего ребёнка госпитализировали с полученными травмами.
Ранее трое детей на электросамокатах пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде.