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Водитель мопеда сбил ребенка и скрылся с места ДТП в Дзержинске

Пострадавшего ребёнка госпитализировали с полученными травмами.

Утром 29 июня в посёлке Пыра (Дзержинск) произошло дорожно‑транспортное происшествие — сведения об инциденте поступили от УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Место аварии — участок возле дома № 8 на улице Чкалова. По словам очевидца, водитель мопеда, личность которого пока не установлена, совершил наезд на мальчика 12 лет, передвигавшегося на велосипеде. Пострадавшего ребёнка госпитализировали с полученными травмами.

Ранее трое детей на электросамокатах пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде.