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В Челябинской области пропавшую туристку ищут с помощью квадрокоптеров

Пропавшую в реке Ай в Челябинской области туристку ищут с помощью квадрокоптеров.

Источник: РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн — РИА Новости. Туристку, которую унесло на сапборде течением во время сплава по реке Ай в Челябинской области, ищут с помощью квадрокоптеров, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По информации поисково-спасательной службы Челябинской области, днем 28 июня группа туристов отправилась на сплав по реке Ай, в какой-то момент 35-летняя девушка ударилась веслом о камни, перевернулась и сильное течение реки унесло ее. В СУСК уточняли, что организовал сплав и занимался прокатом оборудования индивидуальный предприниматель.

«В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов совместно с экстренными службами проводятся поисково-спасательные мероприятия, в том числе с применением квадрокоптеров», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, отметили в ведомстве, группа, в составе которой участвовала в сплаве на сапбордах пропавшая женщина, состояла из 15 человек.

Как ранее поясняли РИА Новости в региональном главке МЧС, тургруппа не регистрировала свой маршрут. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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