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В Ставрополе арестовали женщину, продавшую человека за четыре коробки колбасы

В Ставрополе арестована женщина, подозреваемая в причастности к организованной преступной группе, торговавшей людьми. Следствие установило, что злоумышленники пользовались тяжелым положением потерпевшего, удерживали его и принуждали к работе, после чего продали третьим лицам за четыре коробки колбасы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Ленинский районный суд Ставрополя заключил под стражу местную жительницу, обвиняемую в участии в организованной преступной группе (ОПГ), занимавшейся торговлей людьми и их эксплуатацией. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.

По версии следствия, обвиняемая и ее сообщники пользовались тяжелым положением потерпевшего, который утратил социальные связи и находился в состоянии алкогольной зависимости. Группа удерживала мужчину в частном доме, принуждая его к выполнению тяжелых физических работ. В дальнейшем участники ОПГ продали пострадавшего третьим лицам за четыре коробки колбасной продукции.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 127.1 УК РФ («Купля-продажа человека, совершенная в целях его эксплуатации с угрозой применения насилия»).

Рассмотрев ходатайство следствия, суд избрал для обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства деятельности преступной группы.