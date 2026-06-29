В Ставрополе арестовали женщину, продавшую человека за четыре коробки колбасы

Ленинский районный суд Ставрополя заключил под стражу местную жительницу, обвиняемую в участии в организованной преступной группе (ОПГ), занимавшейся торговлей людьми и их эксплуатацией. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.
По версии следствия, обвиняемая и ее сообщники пользовались тяжелым положением потерпевшего, который утратил социальные связи и находился в состоянии алкогольной зависимости. Группа удерживала мужчину в частном доме, принуждая его к выполнению тяжелых физических работ. В дальнейшем участники ОПГ продали пострадавшего третьим лицам за четыре коробки колбасной продукции.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 127.1 УК РФ («Купля-продажа человека, совершенная в целях его эксплуатации с угрозой применения насилия»).
Рассмотрев ходатайство следствия, суд избрал для обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства деятельности преступной группы.