В Ставрополе арестовали женщину, продавшую человека за четыре коробки колбасы

По версии следствия, обвиняемая и ее сообщники пользовались тяжелым положением потерпевшего, который утратил социальные связи и находился в состоянии алкогольной зависимости. Группа удерживала мужчину в частном доме, принуждая его к выполнению тяжелых физических работ. В дальнейшем участники ОПГ продали пострадавшего третьим лицам за четыре коробки колбасной продукции.