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Центр Екатеринбурга ушёл под воду из-за мощного ливня

Жителей предупредили о риске дальнейших подтоплений.

Центральные улицы Екатеринбурга затопило из-за экстремального количества осадков.

Как сообщает ЕАН, в районе Плотинки на улице Малышева разлились настоящие озёра. Потоки воды каскадами стекают в реку Исеть. МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» предупредило о рисках дальнейших подтоплений.

К 20 часам в Екатеринбурге ожидается выпадение до 22 миллиметров осадков. По данным пресс-службы мэрии, городские службы перешли на круглосуточный режим контроля ливневых канализаций. Для ликвидации последствий ливня дежурят шесть аварийных бригад.

Напомним, ранее под Екатеринбургом пронесся мощный смерч, от которого пострадали люди.