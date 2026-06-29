Центр Екатеринбурга ушёл под воду из-за мощного ливня

К 20 часам в Екатеринбурге ожидается выпадение до 22 миллиметров осадков. По данным пресс-службы мэрии, городские службы перешли на круглосуточный режим контроля ливневых канализаций. Для ликвидации последствий ливня дежурят шесть аварийных бригад.