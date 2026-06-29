Сёстры-близнецы из Волгограда пытались нажиться на гибели бойца СВО

В Волгоградской области полицейские поставили заслон афере с государственными выплатами на 15 миллионов рублей, которые полагаются семье погибшего участника специальной военной операции. В преступной схеме подозревают двух сестёр-близнецов 46 лет.
Как сообщили в региональном главке МВД, одна из женщин, занимавшая пост начальника военно-учётного стола в районной администрации, обратила внимание на одинокого мужчину, намеревавшегося заключить контракт с Министерством обороны. Она склонила свою сестру к участию в обмане: та должна была вступить с будущим военным в фиктивный брак, чтобы затем, в случае его гибели, получить денежные компенсации. Родственница согласилась и уговорила мужчину оформить семейные отношения.
Через некоторое время военнослужащий погиб, и фиктивная супруга немедленно направила заявку на получение причитающихся семье выплат — их общая сумма составляла 15 миллионов рублей. Однако в криминальный план сестёр вмешались оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Деньги злоумышленницы получить не успели.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество при получении социальных выплат в особо крупном размере). Обе фигурантки задержаны до избрания меры пресечения. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось о пойманной на вымогательстве 20 тыс руб злостной рецидивистке.
видео: vk.ru/34mvd