Сёстры-близнецы из Волгограда пытались нажиться на гибели бойца СВО

Как сообщили в региональном главке МВД, одна из женщин, занимавшая пост начальника военно-учётного стола в районной администрации, обратила внимание на одинокого мужчину, намеревавшегося заключить контракт с Министерством обороны. Она склонила свою сестру к участию в обмане: та должна была вступить с будущим военным в фиктивный брак, чтобы затем, в случае его гибели, получить денежные компенсации. Родственница согласилась и уговорила мужчину оформить семейные отношения.