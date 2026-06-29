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Супруги из Воронежской области полгода истязали троих приёмных детей

Родителей задержали и заключили под стражу.

Источник: АиФ Воронеж

Супружескую пару из села Новая Усмань в Воронежской области подозревают в истязании троих приёмных детей. Отца и мать заключили под стражу до 23 июля 2026 года. Об этом сообщили в региональном СУ СКР в понедельник, 29 июня.

По данным следствия, в период с сентября 2025 года по апрель 2026 года родители систематически применяли физическую силу к детям в возрасте 10, 11 и 13 лет. Утверждается, что пара проявляла агрессию, поскольку была недовольна поведением подопечных и испытывала к ним неприязнь. Своими действиями отец и мать причиняли детям физические и моральные страдания.

О произошедшем стало известно после поступления звонка на круглосуточную телефонную линию следственного управления СК России по Воронежской области «Ребёнок в опасности».

После того, как супружескую пару задержали, приёмных детей изъяли из семьи. В ближайшее время фигурантам дела об истязании двух и более несовершеннолетних (пп. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ) предъявят обвинение.

На текущий момент сотрудники СК продолжают расследование. В рамках него будет дана надлежащая правовая оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики.