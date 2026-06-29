Супруги из Воронежской области полгода истязали троих приёмных детей

По данным следствия, в период с сентября 2025 года по апрель 2026 года родители систематически применяли физическую силу к детям в возрасте 10, 11 и 13 лет. Утверждается, что пара проявляла агрессию, поскольку была недовольна поведением подопечных и испытывала к ним неприязнь. Своими действиями отец и мать причиняли детям физические и моральные страдания.