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На сенокосе в Воронежской области трактор насмерть задавил водителя

Гострудинспекция расследует гибель 23-летнего парня.

Источник: Комсомольская правда

Государственная инспекция труда в Воронежской области проводит расследование смертельного несчастного случая, произошедшего на сельскохозяйственном предприятии в Калачеевском районе. Трагедия случилась 19 июня с работником ООО «КАЛАЧ-АГРО-КОМПЛЕКС», основным видом деятельности которого является выращивание зерновых культур.

Как сообщил заместитель руководителя Гострудинспекции Александр Бородихин, 23-летний тракторист выполнял работы по скашиванию травы, когда на него совершил наезд трактор. От полученных травм молодой человек скончался на месте.

В настоящее время инспекция устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего. Расследование продолжается, по его итогам будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц и определены меры профилактического характера.