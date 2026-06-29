На Украине предъявили обвинение в вымогательстве депутату Рады

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения в вымогательстве неправомерной выгоды, легализации средств и внесении недостоверных сведений в декларацию действующему депутату Рады. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, в августе 2023 года депутат, прикрываясь борьбой с деятельностью кол-центров, попросил у лица, которое считал причастным к их деятельности, более $1 млн взятки. В обмен на это он обещал использовать свои полномочия для вмешательства в деятельность одних кол-центров в интересах этого лица и не препятствовать работе других. Впрочем, денег он так и не получил.
Кроме того, по версии следствия, депутат легализовал 12,6 млн гривен (более $280 тыс.) незаконного происхождения, оформив фиктивный договор дарения средств с бывшей женой. Следствие установило, что законных доходов для такого подарка она не имела, а фактической передачи средств не произошло. Впоследствии он отразил этот доход в ежегодной декларации, чем, по данным НАБУ, умышленно внес в нее заведомо недостоверные данные.
Фамилия депутата не раскрывается, но, согласно данным издания «Инсайдер», речь идет о депутате от правящей партии «Слуга народа» Николае Тищенко.
По оценкам наблюдателей, экспертов и украинских СМИ, действия властей Украины, преподносящиеся как «борьба с коррупцией», являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков, а сама коррупция практически во всех сферах продолжает процветать. Недавно заместитель главы Национального агентства Украины по предотвращению коррупции Артем Сытник признал, что в стране замалчиваются факты коррупции, «чтобы не навредить» имиджу государства, а «чиновники этим пользуются».