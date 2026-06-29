На Украине предъявили обвинение в вымогательстве депутату Рады

По данным следствия, в августе 2023 года депутат, прикрываясь борьбой с деятельностью кол-центров, попросил у лица, которое считал причастным к их деятельности, более $1 млн взятки. В обмен на это он обещал использовать свои полномочия для вмешательства в деятельность одних кол-центров в интересах этого лица и не препятствовать работе других. Впрочем, денег он так и не получил.