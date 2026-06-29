Москвичка-курьер вывезла из Волжского 20 миллионов рублей у пенсионера

В середине июня в полицию пришел 80-летний местный житель и рассказал, что с 1 по 15 мая передавал незнакомкам крупные суммы денег. Оказалось, все началось с телефонного звонка в конце апреля. Лжесотрудник правоохранительных органов убедил пенсионера, что его сбережения нужно срочно «задекларировать» и перевести на безопасный счет.