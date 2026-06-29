Экс-главу минздрава Кубани осудили на четыре года за мошенничество

В марте в правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Филиппова задержали сотрудники регионального УФСБ России по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Предварительно, он был уличен в незаконном приобретении недвижимости более чем на 1 миллиард рублей, которую он оформлял на себя и своих родственников с 2013 года во время работы в министерстве. В апреле у Филиппова изъяли в доход государства более 150 объектов недвижимости, расположенных в Москве, Краснодарском крае, Адыгее и Крыму, а также около 215 миллионов рублей и килограмм золота.