В Светлогорске автобусы стали приходить с большой задержкой из-за «бензиновой пробки»

Первый автобус в Светлогорске стал ходить с большим опозданием, на что в «Новый Калининград» пожаловались местные жители, которые в выходные и в понедельник были вынуждены ожидать автобуса значительно дольше обычного. В Группе компаний «СветлогорскАвто» признали проблему, уточнив что в выходные и в понедельник причины задержки автобусов были разными.
«В воскресенье кондуктору и водителю стало плохо, температура в салоне была 40°. Они после 10 часов заехали в гараж. А сегодня привезли бензин нашим автозаправкам, и пробки в Светлогорске просто неимоверные, — пояснил представитель компании. — Но обе “единички” ходят. Да, они сдвигаются в расписании. Бывает, что приходят на 15 минут позже, водители как-то между собой договариваются, но они оба на линии».
Пробка, как уверяют пассажиры, скапливается на Калининградском проспекте (заправки «Лукойл» и «Сургутнефтегаз» находятся на этой улице) и тянется почти до Тихого озера.
«Сумасшедшая эта пробка, — добавили в компании. — Она просто на целый день. Сегодня все автобусы у нас ходят с опозданием. Мы всем объясняем, чтобы ждали, что будут автобусы, они не умеют летать».