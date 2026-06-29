В Светлогорске автобусы стали приходить с большой задержкой из-за «бензиновой пробки»

«В воскресенье кондуктору и водителю стало плохо, температура в салоне была 40°. Они после 10 часов заехали в гараж. А сегодня привезли бензин нашим автозаправкам, и пробки в Светлогорске просто неимоверные, — пояснил представитель компании. — Но обе “единички” ходят. Да, они сдвигаются в расписании. Бывает, что приходят на 15 минут позже, водители как-то между собой договариваются, но они оба на линии».