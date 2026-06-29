Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За неделю жители области «подарили» телефонным мошенникам более 31 млн рублей

От действий аферистов пострадали 17 человек.

За минувшую неделю от действий дистанционных мошенников пострадали 17 жителей области. Причиненный им ущерб в общей сложности составил более 31,3 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Пенсионер и студентка из Калининграда и инженер из Черняховска испугались обвинений в «спонсирование» иностранного государства и передали аферистам «на хранение» 4,1 млн, 3,9 и 1,2 млн рублей соответственно.

Сотрудница банка из Пионерского поверила в историю про «безопасный счет» и перевела мошенникам свыше 1,4 млн рублей. У пенсионерки из Донского и фасовщика из Калининграда злоумышленники похитили 2,06 млн и 1,8 млн рублей под предлогом пассивного заработка на криптобирже.

Школьника из Калининграда «сотрудники ФСБ» убедили провести дома обыск в режиме видеоконференцсвязи. В итоге подросток отдал прибывшему курьеру 115 тыс. рублей и коллекционное издание монет своих родителей.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше