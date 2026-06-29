За неделю жители области «подарили» телефонным мошенникам более 31 млн рублей

За минувшую неделю от действий дистанционных мошенников пострадали 17 жителей области. Причиненный им ущерб в общей сложности составил более 31,3 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Пенсионер и студентка из Калининграда и инженер из Черняховска испугались обвинений в «спонсирование» иностранного государства и передали аферистам «на хранение» 4,1 млн, 3,9 и 1,2 млн рублей соответственно.
Сотрудница банка из Пионерского поверила в историю про «безопасный счет» и перевела мошенникам свыше 1,4 млн рублей. У пенсионерки из Донского и фасовщика из Калининграда злоумышленники похитили 2,06 млн и 1,8 млн рублей под предлогом пассивного заработка на криптобирже.
Школьника из Калининграда «сотрудники ФСБ» убедили провести дома обыск в режиме видеоконференцсвязи. В итоге подросток отдал прибывшему курьеру 115 тыс. рублей и коллекционное издание монет своих родителей.