За неделю жители области «подарили» телефонным мошенникам более 31 млн рублей

Сотрудница банка из Пионерского поверила в историю про «безопасный счет» и перевела мошенникам свыше 1,4 млн рублей. У пенсионерки из Донского и фасовщика из Калининграда злоумышленники похитили 2,06 млн и 1,8 млн рублей под предлогом пассивного заработка на криптобирже.