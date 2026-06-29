Маршрутка врезалась в троллейбус в Минске, есть пострадавшие

«Сегодня днем в службу МЧС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по проспекту Дзержинского: произошло столкновение маршрутного такси с троллейбусом, в результате чего оказался зажат пассажир маршрутки», — сказано в Telegram-канале министерства.
Отмечено, что для деблокировки мужчины спасателям пришлось применить гидравлику.
«Работники МЧС при помощи гидравлического инструмента деблокировали мужчину и передали медицинским работникам», — сказано в сообщении.
Уточняется, что спасенный госпитализирован.
Несколько пострадавших.
В свою очередь в УГАИ ГУВД Мингорисполкома рассказали, что за рулем маршрутного такси был 37-летний водитель.
Двигаясь по проспекту Дзержинского, он на пересечении с улицей Алибегова совершил столкновение с остановившимся троллейбусом. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
«3 пассажира маршрутного такси и 2 пассажира троллейбуса доставлены в учреждения здравоохранения для обследования. Другим пострадавшим пассажирам медиками оказана необходимая помощь», — сказано в Telegram-канале столичной ГАИ.
В связи с произошедшим там в очередной раз призвали водителей к внимательности и осмотрительности на дорогах.
Жара и ДТП.
Ранее МЧС Беларуси предупредило о риске возникновения пожаров и увеличения ДТП из-за жары. Так, по республике столбики термометров в понедельник поднимаются до отметки +39°С.
В частности, в министерстве подчеркивали, что в жару всем без исключения участникам дорожного движения необходимо постоянно контролировать свое самочувствие и пить больше воды.
Там обращали внимание на то, что при высокой температуре воздуха могут обостряться сердечно-сосудистые заболевания, также велика вероятность теплового удара.