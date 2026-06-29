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Маршрутка врезалась в троллейбус в Минске, есть пострадавшие

МИНСК, 29 июн — Sputnik. Госпитализацией завершилась поездка в маршрутном такси для одного из его пассажиров — транспортное средство столкнулось с троллейбусом на проспекте в Минске, сообщили в МЧС Беларуси в понедельник.

Источник: Sputnik.by

«Сегодня днем в службу МЧС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по проспекту Дзержинского: произошло столкновение маршрутного такси с троллейбусом, в результате чего оказался зажат пассажир маршрутки», — сказано в Telegram-канале министерства.

Отмечено, что для деблокировки мужчины спасателям пришлось применить гидравлику.

«Работники МЧС при помощи гидравлического инструмента деблокировали мужчину и передали медицинским работникам», — сказано в сообщении.

Уточняется, что спасенный госпитализирован.

Несколько пострадавших.

В свою очередь в УГАИ ГУВД Мингорисполкома рассказали, что за рулем маршрутного такси был 37-летний водитель.

Двигаясь по проспекту Дзержинского, он на пересечении с улицей Алибегова совершил столкновение с остановившимся троллейбусом. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«3 пассажира маршрутного такси и 2 пассажира троллейбуса доставлены в учреждения здравоохранения для обследования. Другим пострадавшим пассажирам медиками оказана необходимая помощь», — сказано в Telegram-канале столичной ГАИ.

В связи с произошедшим там в очередной раз призвали водителей к внимательности и осмотрительности на дорогах.

Жара и ДТП.

Ранее МЧС Беларуси предупредило о риске возникновения пожаров и увеличения ДТП из-за жары. Так, по республике столбики термометров в понедельник поднимаются до отметки +39°С.

В частности, в министерстве подчеркивали, что в жару всем без исключения участникам дорожного движения необходимо постоянно контролировать свое самочувствие и пить больше воды.

Там обращали внимание на то, что при высокой температуре воздуха могут обостряться сердечно-сосудистые заболевания, также велика вероятность теплового удара.

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