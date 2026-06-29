Четыре жителя Белгородской области пострадали при атаках ВСУ

В Белгородской области зафиксированы очередные удары по гражданским объектам. В результате атак беспилотников и обстрелов пострадали четверо мирных жителей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
В поселке Отрадовский Краснояружского округа дрон атаковал автомобиль. Женщина и двое мужчин получили множественные осколочные ранения. Пострадавших доставили в Краснояружскую ЦРБ, после чего их переведут в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения. Сам автомобиль получил повреждения.
Также в больницу № 2 Белгорода обратилась женщина, пострадавшая при ракетном обстреле села Веселая Лопань Белгородского округа. У нее диагностирована акубаротравма, лечение она продолжит в стационарных условиях.