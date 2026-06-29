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Четыре жителя Белгородской области пострадали при атаках ВСУ

Четверо мирных жителей стали жертвами атак БПЛА и обстрелов в Белгородской области. В поселке Отрадовский дрон повредил автомобиль, нанеся осколочные ранения трем людям. В селе Веселая Лопань женщина получила акубаротравму при ракетном ударе.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Белгородской области зафиксированы очередные удары по гражданским объектам. В результате атак беспилотников и обстрелов пострадали четверо мирных жителей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В поселке Отрадовский Краснояружского округа дрон атаковал автомобиль. Женщина и двое мужчин получили множественные осколочные ранения. Пострадавших доставили в Краснояружскую ЦРБ, после чего их переведут в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения. Сам автомобиль получил повреждения.

Также в больницу № 2 Белгорода обратилась женщина, пострадавшая при ракетном обстреле села Веселая Лопань Белгородского округа. У нее диагностирована акубаротравма, лечение она продолжит в стационарных условиях.

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