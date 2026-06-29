Суд отказался возвращать дело Мельникова и Коваленко в прокуратуру

Судья Балтийского городского суда отказался возвращать в прокуратуру уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Балтийска Сергея Мельникова и его заместителя, председателя комитета городского хозяйства Максима Коваленко. Как пояснили «Новому Калининграду» защитники, они перечислили недостатки, которые по их мнению, не позволят суду вынести объективное решение.
Ходатайство о возвращении уголовного дела в прокуратуру заявила стороны защиты. На заседании 29 июня судья Николай Переверзев в течение полутора часов находился в совещательной комнате. По итогу он сообщил, что ходатайство отклонено.
Напомним, что по версии следствия, 15 января 2025 года заместитель главы администрации Балтийского городского округа Максим Коваленко передал главе администрации Сергею Мельникову в его служебном кабинете взятку в размере 575 000 рублей взамен за общее покровительство и попустительство по службе. В начале февраля обоих обвиняемых суд отправил в СИЗО, где они находятся до сих пор.
«Новый Калининград» продолжает следит за ходом разбирательства. Читайте наши репортажи с заседаний по ссылке на нашем сайте.