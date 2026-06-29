Суд отказался возвращать дело Мельникова и Коваленко в прокуратуру

Напомним, что по версии следствия, 15 января 2025 года заместитель главы администрации Балтийского городского округа Максим Коваленко передал главе администрации Сергею Мельникову в его служебном кабинете взятку в размере 575 000 рублей взамен за общее покровительство и попустительство по службе. В начале февраля обоих обвиняемых суд отправил в СИЗО, где они находятся до сих пор.