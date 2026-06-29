Волгоградец без прав устроил смертельное ДТП с подростками и получил 7 лет тюрьмы

В суде выяснилось, что у Рахманова не было прав на управление автомобилем. Молодой человек сел за руль, не имея ни навыков, ни разрешения. Судья признал его виновным и назначил наказание — 7 лет колонии-поселения. Кроме того, осужденному запретили садиться за руль на полтора года после освобождения.