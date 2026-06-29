1120 нарушений миграционного законодательства выявила нижегородская полиция

В ходе массовых рейдов в местах пребывания иностранных граждан сотрудники полиции зафиксировали 1 120 административных нарушений. В отделы внутренних дел доставили 90 иностранцев, один из которых числился в федеральном розыске. По результатам проверок суды региона приняли 190 решений о принудительном выдворении мигрантов за пределы России, а еще 218 иностранным гражданам отныне запрещен въезд в страну.