1120 нарушений миграционного законодательства выявила нижегородская полиция

В Нижегородской области подведены итоги первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026», которая проходила в регионе с 1 по 10 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. Мероприятия были направлены на выявление каналов незаконной миграции и пресечение нарушений законодательства.
В ходе массовых рейдов в местах пребывания иностранных граждан сотрудники полиции зафиксировали 1 120 административных нарушений. В отделы внутренних дел доставили 90 иностранцев, один из которых числился в федеральном розыске. По результатам проверок суды региона приняли 190 решений о принудительном выдворении мигрантов за пределы России, а еще 218 иностранным гражданам отныне запрещен въезд в страну.
Кроме того, по фактам организации незаконной миграции и фиктивной постановки на учет правоохранители возбудили 61 уголовное дело. Параллельно сотрудники Госавтоинспекции выявили 32 нарушения правил дорожного движения со стороны водителей-иностранцев. Прошедшие рейды позволили заметно укрепить миграционную дисциплину на территории Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что гражданина Египта выдворили из России в Нижегородской области.