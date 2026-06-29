В Воронежской области объявлена ракетная опасность

Вечером 29 июня в Воронежской области заработали системы оповещения. Глава региона Александр Гусев сообщил в канале МАХ в 17.59 об объявлении ракетной опасности.
Жителям рекомендовано при нахождении дома укрыться во внутренних помещениях без окон (коридор, ванная, кладовая), а на улице — незамедлительно зайти в ближайшее здание.
Отмечается, что несколькими часами ранее в регионе уже действовал режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.
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