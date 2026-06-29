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В Воронежской области объявлена ракетная опасность

Губернатор Александр Гусев призвал жителей укрыться в помещениях без окон.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 29 июня в Воронежской области заработали системы оповещения. Глава региона Александр Гусев сообщил в канале МАХ в 17.59 об объявлении ракетной опасности.

Жителям рекомендовано при нахождении дома укрыться во внутренних помещениях без окон (коридор, ванная, кладовая), а на улице — незамедлительно зайти в ближайшее здание.

Отмечается, что несколькими часами ранее в регионе уже действовал режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.

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