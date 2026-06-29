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Шторм запер волгоградцев на острове: среди спасённых беременная

В Красноармейском районе Волгограда спасатели эвакуировали с острова Спорный двух человек, включая беременную женщину, когда резко испортилась погода.

На помощь компании отдыхающих, которая перебралась на остров Спорный посреди Волги, но не сумела вернуться из-за внезпано испортившейся погоды, пришли сотрудники Красноармейского поисково-спасательного подразделения.

Как рассказали в ГКУ «Служба спасения», люди переправлялись с правого берега Волги в Красноармейском районе на лёгкой моторной лодке. Внезапно поднялся сильный ветер, пошли крутые волны, и судно оказалось неспособным безопасно доставить пассажиров обратно. Среди застрявших на острове также оказалась беременная женщина.

Спасатели оперативно выдвинулись к месту и благополучно эвакуировали двоих человек. Медицинская помощь никому не понадобилась.

В ведомстве напомнили, что перед каждым выходом на воду важно сверяться с прогнозом погоды: даже небольшое ухудшение может отрезать путь назад и создать угрозу для жизни.

Ранее трогательными историями поисков пропавших поделились волгоградские волонтеры.

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