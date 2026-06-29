Работник Сормовской кондитерской фабрики получил ожоги

«После мойки окна, при котором был включен шланг с горячей водой, во время перехода к другому месту на участке отстойки зефира в Бисквитном цехе, раздался хлопок и из трубы с водой под давлением пошла горячая вода. Струя горячей воды окатила заднюю часть спины работника», — говорится в сообщении.