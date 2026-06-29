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Работник Сормовской кондитерской фабрики получил ожоги

Несчастный случай произошел во время мойки окон.

Бисквитчик шестого разряда АО «Сормовская кондитерская фабрика» травмировался во время работы, сообщает Гострудинспекция в Нижегородской области.

Инцидент произошел утром в понедельник, 29 июня.

«После мойки окна, при котором был включен шланг с горячей водой, во время перехода к другому месту на участке отстойки зефира в Бисквитном цехе, раздался хлопок и из трубы с водой под давлением пошла горячая вода. Струя горячей воды окатила заднюю часть спины работника», — говорится в сообщении.

Работник получил двадцатипроцентные ожоги туловища и ног. Гострудинспекция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что шесть извещений о несчастных случаях поступило в нижегородскую Гострудинспекцию за минувшую неделю.