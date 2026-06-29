Работник Сормовской кондитерской фабрики получил ожоги

Бисквитчик шестого разряда АО «Сормовская кондитерская фабрика» травмировался во время работы, сообщает Гострудинспекция в Нижегородской области.
Инцидент произошел утром в понедельник, 29 июня.
«После мойки окна, при котором был включен шланг с горячей водой, во время перехода к другому месту на участке отстойки зефира в Бисквитном цехе, раздался хлопок и из трубы с водой под давлением пошла горячая вода. Струя горячей воды окатила заднюю часть спины работника», — говорится в сообщении.
Работник получил двадцатипроцентные ожоги туловища и ног. Гострудинспекция выясняет все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что шесть извещений о несчастных случаях поступило в нижегородскую Гострудинспекцию за минувшую неделю.