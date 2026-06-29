22-летний красавец из Сочи мошеннически обманул 86-летнюю волгоградку

В Волгограде арестован 22-летний житель Сочи. Молодой человек причастен к хищению средств у 86-летней волгоградки, предполагает следствие.
В материалах дела, представленных в Тракторозаводский райсуд, говорится, что Илья Я. взял на себя роль курьера мошенников. В Волгоград он приехал по наводке так называемого куратора, отправился к престарелой женщине и убедил её в необходимости отдать ему все накопления, чтобы положить их на безопасный счёт.
«Доверчивая пенсионерка передала подозреваемому пакет, в котором было 740 тысяч рублей. Он отправился в Самару, обменял в обменнике деньги на криптовалюту и перевёл их своим кураторам», поясняют в пресс-службе райсуда.
Под стражей пособник мошенников останется до 23 августа, если не оспорит решение суда — оно не вступило в законную силу.
Ранее молодая волгоградка рассказала на камеру, как три дня была на крючке у мошенников.