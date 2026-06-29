22-летний красавец из Сочи мошеннически обманул 86-летнюю волгоградку

В материалах дела, представленных в Тракторозаводский райсуд, говорится, что Илья Я. взял на себя роль курьера мошенников. В Волгоград он приехал по наводке так называемого куратора, отправился к престарелой женщине и убедил её в необходимости отдать ему все накопления, чтобы положить их на безопасный счёт.