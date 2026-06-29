Пятеро детей погибли в ДТП на юге Казахстана

По данным Otyrar.kz, от сильного удара машина оказалась практически разорвана на две части. В аварии погибли пятеро детей из одной семьи. Еще один ребенок с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. Врачам удалось спасти ему жизнь, однако его состояние остается тяжелым.