Пятеро детей погибли в ДТП на юге Казахстана

АЛМАТЫ, 29 июн — Sputnik. Пятеро детей из одной семьи погибли в ДТП в Туркестанской области.
По предварительным данным, водитель Volkswagen Polo не справилась с рулевым управлением на трассе в Тулькубасском районе и въехала в дерево, сообщили в полиции Туркестанской области.
По данным Otyrar.kz, от сильного удара машина оказалась практически разорвана на две части. В аварии погибли пятеро детей из одной семьи. Еще один ребенок с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. Врачам удалось спасти ему жизнь, однако его состояние остается тяжелым.