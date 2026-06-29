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Пятеро детей погибли в ДТП на юге Казахстана

Еще один ребенок с тяжелыми травмами госпитализирован.

АЛМАТЫ, 29 июн — Sputnik. Пятеро детей из одной семьи погибли в ДТП в Туркестанской области.

По предварительным данным, водитель Volkswagen Polo не справилась с рулевым управлением на трассе в Тулькубасском районе и въехала в дерево, сообщили в полиции Туркестанской области.

По данным Otyrar.kz, от сильного удара машина оказалась практически разорвана на две части. В аварии погибли пятеро детей из одной семьи. Еще один ребенок с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. Врачам удалось спасти ему жизнь, однако его состояние остается тяжелым.