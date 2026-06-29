Москвичка-курьер обобрала пенсионера из Волжского на 20 миллионов

Пенсионер, находясь под влиянием мошенников, с 1 по 15 мая снимал со счетов деньги и отвозил их в Волгоград, где передавал неизвестным женщинам. Мужчину обманывали по классической схеме — сначала ему позвонили якобы сотрудники Энергосбыта, а затем подключились уже так называемые «силовики», убедившие волжанина отдать деньги для перевода на «безопасный счет».