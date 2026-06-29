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Москвичка-курьер обобрала пенсионера из Волжского на 20 миллионов

Полицейские задержали женщину-курьера, которой обманутый пенсионер передал все свои накопления. Ею оказалась 49-летняя жительница.

Полицейские задержали женщину-курьера, которой обманутый пенсионер передал все свои накопления. Ею оказалась 49-летняя жительница Москвы. Она четырежды приезжала в Волгоград, чтобы забрать частями деньги и валюту, принадлежавшие 80-летнему жителю Волжского.

Пенсионер, находясь под влиянием мошенников, с 1 по 15 мая снимал со счетов деньги и отвозил их в Волгоград, где передавал неизвестным женщинам. Мужчину обманывали по классической схеме — сначала ему позвонили якобы сотрудники Энергосбыта, а затем подключились уже так называемые «силовики», убедившие волжанина отдать деньги для перевода на «безопасный счет».

В итоге пенсионер лишился 17 миллионов рублей, свыше 11 тысяч евро и около 39 тысяч долларов США. Лишь спустя несколько недель мужчина понял, что имел дело с мошенниками и обратился в полицию.

В настоящее время фигурантка задержана, она помещена под домашний арест, сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

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