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Один человек погиб на пожаре в Канавинском районе

Еще десять жильцов, в том числе один ребенок, были спасены.

На бульваре Мира в Нижнем Новгороде произошел пожар в многоквартирном доме. К сожалению, один человек погиб. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Пожар в квартире на бульваре Мира потушили сегодня, 29 июня, около 18:52. Площадь возгорания составила 35 квадратных метров.

С места происшествия спасли десять человек, в том числе одного ребенка. Еще 45 жильцов эвакуировались самостоятельно. К сожалению, один человек погиб — его личность устанавливается. Причина возгорания пока неизвестна.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в Нижнем Новгороде потушили пожар в строящемся частном доме.

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