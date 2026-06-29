Один человек погиб на пожаре в Канавинском районе

На бульваре Мира в Нижнем Новгороде произошел пожар в многоквартирном доме. К сожалению, один человек погиб. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Пожар в квартире на бульваре Мира потушили сегодня, 29 июня, около 18:52. Площадь возгорания составила 35 квадратных метров.
С места происшествия спасли десять человек, в том числе одного ребенка. Еще 45 жильцов эвакуировались самостоятельно. К сожалению, один человек погиб — его личность устанавливается. Причина возгорания пока неизвестна.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в Нижнем Новгороде потушили пожар в строящемся частном доме.
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