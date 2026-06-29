Ракетная опасность в Воронеже и области сохранялась больше часа

Ракетную опасность отменили в Воронежской области в 19:16 понедельника, 29 июня. Информация об этом появилась в канале губернатора Александра Гусева в мессенджере МАКС.
Особый режим действовал в регионе чуть больше часа. Информации о сбитых за это время воздушных целях не поступало.
Отметим, что опасность атаки БПЛА, объявленная ещё днём, сохраняется на всей территории Воронежской области.
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