Пожар на бульваре Мира в Нижнем Новгороде: погиб человек

В Канавинском районе Нижнего Новгорода на бульваре Мира произошёл смертельный пожар в многоквартирном доме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Площадь возгорания составила 35 кв.м.
В результате пожара погиб один человек, его личность уточняется, спасены десять человек, в том числе один ребёнок; самостоятельно эвакуировались ещё 45 жителей дома.
Дознаватели работают на месте происшествия и устанавливают причину возгорания.
Ранее сообщалось, что 93 пожара произошло в Нижегородской области за минувшую неделю.
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