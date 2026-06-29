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Пожар на бульваре Мира в Нижнем Новгороде: погиб человек

Спасены десять человек, в том числе один ребёнок.

Источник: Время

В Канавинском районе Нижнего Новгорода на бульваре Мира произошёл смертельный пожар в многоквартирном доме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Площадь возгорания составила 35 кв.м.

В результате пожара погиб один человек, его личность уточняется, спасены десять человек, в том числе один ребёнок; самостоятельно эвакуировались ещё 45 жителей дома.

Дознаватели работают на месте происшествия и устанавливают причину возгорания.

Ранее сообщалось, что 93 пожара произошло в Нижегородской области за минувшую неделю.

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