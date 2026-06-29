Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде

Пожар в многоквартирном доме произошел на бульваре Мира в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.
Возгорание ликвидировали 29 июня в 18:52. В тушении огня участвовало 33 специалиста и 9 единиц техники.
Пожарным удалось спасти десять человек, включая одного ребенка. Самостоятельно эвакуировались 45 жителей дома. Однако один человек все же погиб. Его личность устанавливают.
Дознаватели выясняют причину пожара.
Ранее сообщалось, что ребенок и двое взрослых утонули в Нижегородской области за прошедшую неделю.
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