На Кубани мужчину приговорили к 16,5 года колонии за убийство девушки

Ранее KP.RU сообщал, что в Кабардино-Балкарии на 15 лет осудили мужчину по делу об убийстве, совершенном 40 лет назад. Все это время преступник скрывался, однако при пересмотре старых дел с применением новых технологий его вину удалось доказать.