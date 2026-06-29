Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани мужчину приговорили к 16,5 года колонии за убийство девушки

Суд назначил жителю Кубани 16,5 лет колонии, признанному виновным в убийстве девушки из-за обиды на ее семью.

Источник: Комсомольская правда

Краснодарский краевой суд приговорил к 16,5 годам колонии местного жителя, признанного виновным в жестоком убийстве девушки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов по региону.

«Краснодарский краевой суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Тело убитой девушки было найдено в лесу в начале сентября, после задержания фигуранта дела. Согласно материалам следствия, мужчина напал на нее и нанес множественные ножевые ранения. Мотивом стала обида жителя Кубани на семью погибшей девушки из-за потери бизнеса. Сам осужденный полностью признал свою вину.

Ранее KP.RU сообщал, что в Кабардино-Балкарии на 15 лет осудили мужчину по делу об убийстве, совершенном 40 лет назад. Все это время преступник скрывался, однако при пересмотре старых дел с применением новых технологий его вину удалось доказать.