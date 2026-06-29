Новые Усольцевы: как влюбленная пара исчезла при сплаве в Красноярском крае

На следующий день на поиски Усольцевых отправились сотни спасателей и волонтеров. За девять месяцев они исследовали огромную территорию, допросили жителей всех находящихся на пути деревень, но не нашли ни самой семьи, ни ее вещей. СМИ писали, что поисковики обнаружили потушенный костер, детский след, кости животного. Но связь этих находок с Усольцевыми не подтвердилась. Предполагалось, что семья могла провалиться в расщелину и разбиться. Поисковики осмотрели десятки таких ям и провалов, но результата не было.