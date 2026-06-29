Новые Усольцевы: как влюбленная пара исчезла при сплаве в Красноярском крае

Влюбленная пара загадочно исчезла при сплаве по реке Агул в Красноярском крае. Через девять дней поисков спасатели обнаружили лодки и разбросанные вещи, а их владельцев поблизости не было. Предположительно, мужчина и женщина утонули. Тем временем в регионе почти год ищут пропавшую при странных обстоятельствах семью Усольцевых. Что известно об этих исчезновениях — в материале «Вечерней Москвы».
Как пропала пара.
Влюбленная пара вместе жила в Красноярске. 43-летний Андрей и 45-летняя Юлия работали в одной фирме «Торгово-логистическая служба», встречались, но в браке не состояли. Они часто путешествовали, выезжали на природу, а мужчина любил делиться в соцсетях фотографиями с рыбалки. Детей у них не было.
Утром 20 июня влюбленные приехали из Красноярска в Ирбейско-Саянский округ, чтобы устроить сплав по реке Агул. С собой у них были две лодки: в одну они сели сами, в другую сложили вещи.
Около 15:00 Андрея и Юлию заметили возле деревни Агул Ирбейского района. Местные жители говорят, что пара пришвартовалась к берегу. С тех пор их больше никто не видел.
Брошенные на берегу лодки.
На следующий день ни Андрей, ни Юлия не появились на работе. Родственники и коллеги забили тревогу, написали заявление в полицию и обратились к спасателям. Вскоре начались поиски, к ним присоединились волонтеры.
За девять дней спасатели исследовали 40 тысяч квадратных метров под водой с помощью специальных устройств и обошли 58 километров береговой линии. Также они задействовали в поисках дроны. 29 июля стало известно, что примерно в нескольких километрах от деревни Агул, где пришвартовывались возлюбленные, спасатели нашли их лодки.
— Примерно в трех километрах от деревни спасатели обнаружили обе лодки и разбросанные вещи. Предположительно, пара перевернулась на лодке и утонула, — сообщил Telegram-канал Shot.
Отмечается, что на этом участке водоема есть сильные течения и заторы из бревен, зацепившись за которые лодка вполне может перевернуться. Кроме того, вода во всей реке холодная даже летом, что еще сильнее снижает шанс на выживание при падении в нее.
Примечательно, что в соседнем округе ищут, предположительно, утонувшего 39-летнего мужчину. Он мог выпасть из лодки во время сплава по реке Мане возле поселка Нарва Манско-Уярского муниципального округа.
Исчезновение Усольцевых.
Андрей и Юлия пропали примерно в 200 километрах от так называемой Минской петли и Кутурчинского Белогорья, которые местные жители окрестили «аномальной зоной». Именно там осенью 2025 года бесследно исчезла семья Усольцевых. 28 сентября супруги Сергей и Ирина вместе с пятилетней дочкой и собакой отправились в поход, с тех пор их никто не видел.
На следующий день на поиски Усольцевых отправились сотни спасателей и волонтеров. За девять месяцев они исследовали огромную территорию, допросили жителей всех находящихся на пути деревень, но не нашли ни самой семьи, ни ее вещей. СМИ писали, что поисковики обнаружили потушенный костер, детский след, кости животного. Но связь этих находок с Усольцевыми не подтвердилась. Предполагалось, что семья могла провалиться в расщелину и разбиться. Поисковики осмотрели десятки таких ям и провалов, но результата не было.
9 октября 2025 года спасатели засекли сигнал телефона Сергея Усольцева примерно в семи километрах от поселка Кутурчин. Волонтеры отмечали, что сигнал шел не из леса, а с шоссе Кутурчин — Мина. Смартфон не нашли.
Тело пропавшего мальчика нашли в реке Сунже в Ингушетии: как он погиб, спасая друга, где обнаружили тело.
С наступлением зимы погода сильно ухудшилась, поисковую операцию несколько раз приостанавливали, затем снова возобновляли. Вся эта история породила множество теорий. Одни конспирологи предполагали, что семья тайно сбежала в США. Другие рассуждали, что Усольцевы могли наткнуться на секретную военную базу и их «пришлось устранить». Но ни одна из этих версий не нашла никаких подтверждений. На момент публикации материала поиски супругов и их маленькой дочки продолжаются.
Еще одно загадочное исчезновение произошло в конце мая в Омске, где пара сапбордистов пропала во время заплыва по реке Иртыш. Они активно занимались спортом и уже совершали опасные заплывы. Позднее их тела нашли в реке. Пара утонула.