Тотошка 21-го века: На Урале унесённый смерчем пёс вернулся к разрушенному дому спустя пять дней

Стихия обрушилась на населённый пункт 22 июня. Мощный порыв ветра сорвал конуру с места и утащил её в лесной массив. Всё это время питомец провёл в чаще, однако сумел выбраться и найти дорогу обратно. В минувшее воскресенье, 28 июня, собаку заметили волонтёры, патрулировавшие пострадавшие улицы. Животное сидело внутри полностью разрушенного дома на Загородном переулке и смотрело в окно.