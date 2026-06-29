Капитан танкера Deliver вернулся на судно после содержания под стражей во Франции

«После прибытия танкера на якорную стоянку в заливе Фос-сюр-Мер в пятницу, 26 июня 2026 года, капитан был помещен под стражу сроком на 24 часа с возможностью однократного продления. В воскресенье, 28 июня 2026 года, он был отпущен и вернулся на судно», — отметили в ведомстве, добавив, что члены экипажа также были отпущены после задержания.