Капитан танкера Deliver вернулся на судно после содержания под стражей во Франции

ПАРИЖ, 29 июня. /ТАСС/. Капитан захваченного 25 июня Военно-морскими силами Франции (ВМС) танкера Deliver содержался под стражей
«После прибытия танкера на якорную стоянку в заливе Фос-сюр-Мер в пятницу, 26 июня 2026 года, капитан был помещен под стражу сроком на 24 часа с возможностью однократного продления. В воскресенье, 28 июня 2026 года, он был отпущен и вернулся на судно», — отметили в ведомстве, добавив, что члены экипажа также были отпущены после задержания.
В прокуратуре уточнили, что на судно с 26 июня наложен запрет на выход в море. Морская жандармерия продолжает расследование в отношении танкера.
25 июня президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о задержании неподалеку от острова Сицилия танкера Deliver. По его утверждениям, танкер якобы относится к так называемому теневому флоту РФ и «проходил вблизи Сицилии с нарушением морского права». По версии Морской префектуры Средиземного моря, судно шло под флагом Камеруна из Приморска. Эту операцию Франция провела совместно с Великобританией.
В посольстве России во Франции заявили ТАСС, что задержание судна было незаконным, и охарактеризовали его как очередной пример пиратства со стороны западных стран. В диппредставительстве назвали несостоятельными «ссылки на нарушение танкером “международных санкций”, напомнив, что “односторонние рестрикции Евросоюза таковыми не являются, поскольку Совет Безопасности ООН их не одобрил”». По предварительным данным, граждан РФ среди экипажа танкера Deliver нет.