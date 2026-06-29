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Семейная трагедия, а не теракт: Spiegel раскрыл причину стрельбы в немецком Штаде

Причиной стрельбы в немецком городе Штаде, по предварительным данным, стал конфликт на почве личных отношений. Такую информацию распространил журнал Spiegel со ссылкой на официальное заявление полиции.

Источник: Life.ru

Правоохранители сообщили, что трагедия, скорее всего, не связана с экстремизмом. На текущий момент следствие не рассматривает политическую или иную радикальную подоплёку. Полицейские отметили, что у стрелявшего имелись личные связи с центром матери и ребёнка, где развернулись трагические события. Другие детали операции пока не разглашаются.

Напомним, что в немецком городе Штаде на севере страны в результате стрельбы погибли до пяти человек. Несколько человек получили ранения и были убиты в уездном городе в Нижней Саксонии. Правоохранители характеризуют происходящее как динамичную ситуацию. Несколько фигурантов уже задержаны, среди них предположительно находится и преступник. Информация о личностях жертв и их точный возраст пока не разглашаются до завершения первоначальных следственных действий. Эпицентром событий стала Данкерштрассе, где функционирует центр временного размещения женщин с несовершеннолетними детьми.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.