Собянин: Сбит еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву

Противовоздушная оборона (ПВО) ликвидировала очередной беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), направлявшийся к столице. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Системой ПВО Минобороны сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — говорится на странице мэра в мессенджере МАКС.
29 июня в Каховке Херсонской области в результате минометного обстрела многоквартирного дома пострадал пожилой мужчина. Кроме того, несколько квартир были полностью уничтожены огнем, также поврежден газопровод.
26 июня беспилотник Вооруженных сил Украины также атаковал скорую помощь в Каховском округе Херсонской области. В результате удара погибла женщина-фельдшер.