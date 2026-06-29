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Число сбитых вблизи Москвы БПЛА увеличилось до восьми

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что российская ПВО сбила очередной беспилотник, летевший в сторону Москвы. Как сообщил градоначальник в своём Telegram-канале, экстренные службы работают на месте падения обломков.

С начала дня это уже восьмой БПЛА, уничтоженный на подлёте к городу.

Ранее единая государственная система предупреждения ЧС объявила в Московской области ракетную опасность. Граждан настоятельно призвали оставаться в помещениях, держаться подальше от окон и при необходимости спускаться в укрытия, а тем, кто находится вне дома, было рекомендовано незамедлительно зайти в ближайшие здания, переходы или паркинги. Власти предупредили о вероятных сбоях в работе мобильного интернета и категорически запретили снимать работу средств ПВО и обломки беспилотников. Жителям, обнаружившим дроны или их фрагменты, указали на необходимость немедленно звонить по номеру 112.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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