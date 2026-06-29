Петербурженке привезли с маркетплейса пачку соды вместо камеры за 24 тыс. рублей

Сейчас представители площадки изучают цепочку поставок и складские процессы, чтобы выявить, на каком этапе произошла подмена. Рассматривается несколько версий случившегося, в том числе возможность мошенничества со стороны персонала фулфилмент-центра, действия недобросовестного продавца, ошибки в складской логистике при маркировке товаров или факты «потребительского экстремизма», при котором товар мог быть подменен предыдущим покупателем при возврате, передает Telegram-канала «112».