Петербурженке привезли с маркетплейса пачку соды вместо камеры за 24 тыс. рублей

Крупная торговая онлайн-площадка начала внутреннюю проверку после того, как клиентка обнаружила пачку соды вместо оплаченной видеокамеры стоимостью 24 тысячи рублей. После обращения покупательницы в службу поддержки маркетплейс оперативно аннулировал транзакцию и вернул деньги на счет клиентки, пишет «112».
Сейчас представители площадки изучают цепочку поставок и складские процессы, чтобы выявить, на каком этапе произошла подмена. Рассматривается несколько версий случившегося, в том числе возможность мошенничества со стороны персонала фулфилмент-центра, действия недобросовестного продавца, ошибки в складской логистике при маркировке товаров или факты «потребительского экстремизма», при котором товар мог быть подменен предыдущим покупателем при возврате, передает Telegram-канала «112».
Ранее жительница Москвы заказала кроссовки стоимостью 30 тысяч рублей для своего возлюбленного на День святого Валентина, но после вручения подарка мужчина обнаружил, что вместо обуви внутри коробки оказалась гречневая крупа.