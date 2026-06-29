Средства ПВО сбили 75 дронов ВСУ за шесть часов

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 75 украинских дронов за шесть часов над несколькими регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Днем российские военные сбили 96 дронов ВСУ за семь часов над несколькими регионами России. По данным военного ведомства, вражеские БПЛА были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской и Калужской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Черного и Азовского морей.
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