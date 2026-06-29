Автоподставщиков, напавших на полицейского в центре Москвы, задержали

Сотрудники УВД по ЦАО установили личности участников инцидента. Граждан 2006 и 2008 годов рождения задержали на территории Московской области.
Напомним, что в Москве группа лиц, занимающихся мошенничеством на дорогах, совершила нападение на сотрудника полиции. Инцидент произошёл после того, как инспектор прибыл на место инсценированного ДТП в районе Китай-города.
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