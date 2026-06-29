В Белгородской области дрон ВСУ ранил двоих мирных жителей

Ранее в посёлке Красная Яруга Белгородской области из-за взрыва беспилотника ранения получила трёхмесячная девочка. Ещё один человек пострадал в селе Ржевка. Там дрон атаковал производственное предприятие, и в результате удара был ранен мужчина. Огонь повредил здание, материалы и автомобиль.