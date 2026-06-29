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В Белгородской области дрон ВСУ ранил двоих мирных жителей

Оперативный штаб Белгородской области сообщил о двух пострадавших в посёлке Октябрьский Белгородского округа. Инцидент произошёл в результате детонации дрона ВСУ.

У одного мужчины зафиксировано осколочное ранение голени, у другого — акубаротравма. Пострадавшие были направлены в городскую больницу № 2 Белгорода для медицинского обследования.

Ранее в посёлке Красная Яруга Белгородской области из-за взрыва беспилотника ранения получила трёхмесячная девочка. Ещё один человек пострадал в селе Ржевка. Там дрон атаковал производственное предприятие, и в результате удара был ранен мужчина. Огонь повредил здание, материалы и автомобиль.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.