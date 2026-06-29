Стрельбу в немецком Штаде устроил гражданин ФРГ турецкого происхождения

Напомним, что в Штаде на севере Германии в результате стрельбы погибли до пяти человек. Информация о личностях жертв и их точный возраст пока не разглашаются до завершения первоначальных следственных действий. Эпицентром событий стала Данкерштрассе, где функционирует центр временного размещения женщин с несовершеннолетними детьми.