Стрельбу в немецком Штаде устроил гражданин ФРГ турецкого происхождения

«О преступнике я могу сказать, что речь идёт о 45-летнем мужчине, родившемся в Германии и проживающем в районе Ганновера. Он имеет турецкие корни», — сообщила журналистам руководитель полицейского управления Люнебурга Катрин Шуоль.
Орудие преступления уже изъято. Все погибшие — исключительно работники учреждения по уходу за детьми или службы опеки. По предварительной версии, причиной трагедии мог стать конфликт, связанный с правами опеки над трёхмесячной дочерью подозреваемого. Девочка и её мать, находившиеся в учреждении, не пострадали.
Напомним, что в Штаде на севере Германии в результате стрельбы погибли до пяти человек. Информация о личностях жертв и их точный возраст пока не разглашаются до завершения первоначальных следственных действий. Эпицентром событий стала Данкерштрассе, где функционирует центр временного размещения женщин с несовершеннолетними детьми.
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