Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стрельбу в немецком Штаде устроил гражданин ФРГ турецкого происхождения

Стрельбу в немецком Штаде совершил 45-летний мужчина турецкого происхождения, родившийся и проживающий в Германии. Жертвами нападения стали исключительно сотрудники центра по уходу за детьми или службы опеки.

Источник: Life.ru

«О преступнике я могу сказать, что речь идёт о 45-летнем мужчине, родившемся в Германии и проживающем в районе Ганновера. Он имеет турецкие корни», — сообщила журналистам руководитель полицейского управления Люнебурга Катрин Шуоль.

Орудие преступления уже изъято. Все погибшие — исключительно работники учреждения по уходу за детьми или службы опеки. По предварительной версии, причиной трагедии мог стать конфликт, связанный с правами опеки над трёхмесячной дочерью подозреваемого. Девочка и её мать, находившиеся в учреждении, не пострадали.

Напомним, что в Штаде на севере Германии в результате стрельбы погибли до пяти человек. Информация о личностях жертв и их точный возраст пока не разглашаются до завершения первоначальных следственных действий. Эпицентром событий стала Данкерштрассе, где функционирует центр временного размещения женщин с несовершеннолетними детьми.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ОПЕК: что это такое, цели и роль организации
ОПЕК — международная организация стран-экспортеров нефти, влияющая на мировой рынок путем координации добычи и нефтяной политики. Решения ОПЕК регулярно отражаются на ценах нефти, а значит — на экономике многих государств. Собрали главное об этом важном объединении.
Читать дальше