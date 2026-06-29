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Собянин: Еще один летевший к Москве беспилотник уничтожен силами ПВО

Противовоздушная оборона российской армии ликвидировала еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), направлявшийся в сторону Москвы. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Противовоздушная оборона российской армии ликвидировала еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), направлявшийся в сторону Москвы. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Отражена атака еще одного БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в публикации главы города в мессенджере МАКС.

29 июня в Каховке Херсонской области в результате минометного обстрела многоквартирного дома пострадал пожилой мужчина. Кроме того, несколько квартир были полностью уничтожены огнем, также поврежден газопровод.

26 июня беспилотник Вооруженных сил Украины также атаковал скорую помощь в Каховском округе Херсонской области. В результате удара погибла женщина-фельдшер.

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