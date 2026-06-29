Ливень стеной, вода по колено: Екатеринбург переживает самое дождливое лето за 40 лет

На дорогах образовались 9-балльные пробки, а часть светофоров перестала работать. Подтопления также зафиксированы в Первоуральске, Верхней Пышме и Каменске-Уральском. Непогода, по прогнозам, продолжится и завтра. В регионе ожидаются новые сильные ливни и порывы ветра до 18 метров в секунду.