Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ремонт атакованного музея «Самбекские высоты» под Ростовом завершат до 1 ноября

Ремонт музейного комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области, атакованного ВСУ 27 июня, могут завершить до 1 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

«Создана специальная комиссия региональных Минкультуры и Минстроя, которая уже оценила масштабы предстоящих восстановительных работ. До конца недели будет подготовлена документация. По оценкам специалистов, ремонт здания и внутренних помещений может завершиться до 1 ноября», — написал Слюсарь.

Губернатор отметил, что власти постараются вернуть музей к работе раньше обозначенного срока. После атаки также планируют усилить меры безопасности, в том числе при проведении мероприятий.

Напомним, что БПЛА ВСУ попал по территории мемориального комплекса 27 июня во время фестиваля «Крылья славы». В результате пострадали 12 человек, 10 из них госпитализировали. Сейчас в больницах остаются двое пострадавших, среди них семилетняя девочка.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше