Ремонт атакованного музея «Самбекские высоты» под Ростовом завершат до 1 ноября

Напомним, что БПЛА ВСУ попал по территории мемориального комплекса 27 июня во время фестиваля «Крылья славы». В результате пострадали 12 человек, 10 из них госпитализировали. Сейчас в больницах остаются двое пострадавших, среди них семилетняя девочка.