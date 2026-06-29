Вода снесла мосты в уральском городе

В Нижних Сергах Свердловской области поток воды разрушил автомобильные переправы через реки Серга и Заставка. Русло последней экстренно расчищает спецтехника.
Вода затопила и сам город: во дворах частных домов, в районе церкви и автовокзала стоят лужи глубиной до метра, при этом дождь продолжается. Вода уже залила центральные улицы, очевидцы сообщают о снесенных гаражах и постройках.
Власти Нижнесергинского района ранее планировали выделить 118 млн рублей на корректировку русла реки Заставка на участке длиной 1,5 км у улицы Жукова, однако работы еще не завершены. Подобное наводнение в городе уже происходило в июле 2020 года, тогда река вышла из берегов, разрушив несколько мостов и затопив около 200 домов.
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