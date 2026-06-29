Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вода снесла мосты в уральском городе

В Нижних Сергах Свердловской области поток воды разрушил автомобильные переправы через реки Серга и Заставка.

В Нижних Сергах Свердловской области поток воды разрушил автомобильные переправы через реки Серга и Заставка. Русло последней экстренно расчищает спецтехника.

Вода затопила и сам город: во дворах частных домов, в районе церкви и автовокзала стоят лужи глубиной до метра, при этом дождь продолжается. Вода уже залила центральные улицы, очевидцы сообщают о снесенных гаражах и постройках.

Власти Нижнесергинского района ранее планировали выделить 118 млн рублей на корректировку русла реки Заставка на участке длиной 1,5 км у улицы Жукова, однако работы еще не завершены. Подобное наводнение в городе уже происходило в июле 2020 года, тогда река вышла из берегов, разрушив несколько мостов и затопив около 200 домов.

Читайте также: Бразильская звезда отдала четверть миллиона на спасение Венесуэлы.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше